Maeva Kane + 1ère partie Phelbok La Dame de Canton, 7 juin 2023, Paris.

Le mercredi 07 juin 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Rock, sombre et électrique, sa musique embrasse tout sans complexe.

En préambule de la sortie imminente de son premier album, Maeva Kane déroule ses titres. Ça sent les routes inconscientes et les mélodies prégnantes qui entrent en tête sans autorisation.

Au-dessus d’elle, planent, les ombres de ses ainés. Maeva Kane leur ressemble, héritière sans concession. Soudain, on ferme les yeux et au lointain on entend des guitares, hurlantes.

Tout est musique pour cette popeuse du genre souterrain qui nous rappelle alors les mauvaises graines de l’Outre-Atlantique.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://www.facebook.com/maeva.officiel https://www.billetweb.fr/maeva-kane-1ere-partie-phelbok

