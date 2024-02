MAEVA GRÜNWALD-RODES / SARAH PERNON GARCIA présentent MADAME ÏTRÉMA Le Baiser Salé Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

La contrebassiste Maeva Grünwald-Rodes, fondatrice de l’octet de jazz Mamaveï, nous emmène dans son univers onirique coloré et mouvant pour une année de résidence #JazzDeDemain !

Sarah Pernon-Garcia piano/voix/compos, Maeva Grünwald-Rodes cbasse/voix/compos, Nicolas Beyrand sax/voix, Octave Potier batterie/voix

« Pendant les grands froids, Madame Ïtréma sur son rocher perché(e) a resserré ses nœuds, choisi sa grand’voile, et tendu son écoute.

Guidée par une rose des vents fantasque elle écoute s’échouer, en espagnol ou en français, des fragments d’histoires : ombre phonique, oiseau marin déplumé, pacha des mers, traversée long-courrier… Là, le long des rivages, bouillonnent les mots, les sons, les rythmes dansants et les points d’orgues vagabonds. »

Un spectacle musical écrit en bord de mer au son des ressacs et des mouettes criardes, composé à quatre mains par Sarah Pernon-Garcia et Maeva Grünwald-Rodes. Sur un fil toujours tendu et contrasté entre la contrebasse et les voix, le piano devient coloriste, la batterie et les percussions s’enhardissent, les saxophones se déploient, et les rires, précieux, jaillissent de la partition.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

