Maeva Grünwald-Rodes – Derrière sur les chemins Le Baiser Salé Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Le mardi 09 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

La contrebassiste Maeva Grünwald-Rodes, fondatrice de l’octet de jazz Mamaveï, nous emmène dans son univers onirique coloré et mouvant pour une année de résidence #JazzDeDemain !

Pour sa deuxième date de résidence, Maeva Grünwald-Rodes puise son inspiration dans un cirque imaginaire. De tours en détours, le sextet coloré jongle entre grooves débridés et mélodies suspendues. Tous ensemble ils explorent les déambulations chaotiques, spectaculaires et féériques de ce nouveau projet. “Derrière sur les chemins” s’élance sur la piste et tente de saisir ce déséquilibre périlleux, parfois grotesque, qui précède toute tentative pour se tenir debout. Et avancer sur un fil.

Diplômée du CRR de Paris en jazz et musiques improvisées, Maëva Grünwald-rodes devient interprète dans diverses formations musicales en jazz, tango, et valses. En 2023 elle fonde avec Sarah Pernon-García la compagnie transdisciplinaire Les Sourcils Guincheurs où l’on circule librement à travers les arts vivants. Depuis elle diversifie son travail au sein de différents ensembles, avec comme fil rouge une écriture toujours imagée, aux allures de scénario musical, reflet d’un univers onirique coloré et mouvant.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-maeva-gr-nwald-rodes-jazz-de-demain-19h003

