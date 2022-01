Maestros Saint-Cannat, 8 février 2022, Saint-Cannat.

Maestros Salle Yves Montand Rue Robespierre Saint-Cannat

2022-02-08 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-08 Salle Yves Montand Rue Robespierre

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Maestro(s) c’est l’histoire d’une rencontre entre le cancre et le premier de la classe par le prisme de la musique et du papier coupé, collé, plié et même vidéoprojeté…Une histoire où deux petits héros de papier apprennent à créer ensemble malgré leurs différences.



Au regard de la vie de Beethoven et de la dualité entre Mozart et Saliéri, entrez à l’École des Chefs d’orchestre pour y rencontrer Ludwig Amadeus Van Moz’. Le génie, le maestro et… Rémi Saliéri.

Ludwig a tout : la gloire, le succès, l’amour de tous et surtout, celui de sa maman.

Rémi quand à lui, n’est pas à sa place. Éternel dernier. Les copains, Papa, la maîtresse, tout le monde le rabaisse.

Son talent est ailleurs, forcément. Mais où ? La pression est forte face à Papa qui veut à tout prix que son fils réussisse dans la musique…

Dans la vie, doit on faire ce qui plait aux autres ? Ou ce qui nous plait… à nous ?

En cherchant l’épanouissement dans leur art, Ludwig et Rémi vont partir à la découverte de leur humanité, quand Papote et Gigote vont apprendre à raconter une histoire ensemble.

Marion Pillé et Marion Nguyen Thé sont les cheffes d’orchestre de ce conte tout à la fois burlesque et poétique. Entre théâtre d’objets, théâtre d’ombres et vidéo-projection, Maestro(s) nous embarque dans une symphonie d’émotions… en papier

