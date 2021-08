Versailles Théâtre Montansier Versailles, Yvelines Maestro Théâtre Montansier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Maestro Théâtre Montansier, 2 avril 2022, Versailles.

du samedi 2 avril 2022 au mercredi 6 avril 2022 à Théâtre Montansier

Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers. Ils vivent en bandes ennemies et se craignent. Ils redoutent aussi les Macocos, ces miliciens violents qui s’en prennent aux enfants. Comment imaginer que ces enfants abîmés, craintifs, indépendants et violents puissent travailler à une cause commune ? C’est pourtant le défi que va tenter de relever le vieux chef d’orchestre Roméro Villandes. Lui a un nom, un grand nom même. De retour dans sa ville natale après une carrière internationale, il veut s’occuper de ces enfants déscolarisés. La musique est un choc pour tous ces jeunes. Quand il leur propose de ne pas se contenter d’écouter mais de tenter de jouer eux-mêmes c’est l’incrédulité ! Mais ils vont se prendre au jeu, de leçons en leçons, le nombre d’élèves augmente et les gamins de bandes ennemies se mettent à jouer ensemble… De Xavier-Laurent Petit, mise en scène Camille de la Guillonnière. Le vieux chef d’orchestre Roméro Villandes, de retour dans sa ville natale après une carrière internationale, veut s’occuper de ces enfants déscolarisés et les rassembler par la musique. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T21:30:00;2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:30:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:30:00

