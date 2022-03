MAESTRO HAYDN Montpellier, 8 avril 2022, Montpellier.

MAESTRO HAYDN Montpellier

2022-04-08 – 2022-04-08

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert symphonique “Maestro Haydn” à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

La stature rayonnante du Père de la symphonie domine ce beau programme : composée lors de son triomphal deuxième voyage à Londres, sa Symphonie n° 100 tout d’abord impressionne la galerie en incluant des percussions turques – triangle, cymbales et grosse caisse – à son deuxième mouvement. Les célèbres Variations opus 56 de Brahms ensuite, reprennent le choral Saint-Antoine d’une page de son grand aîné, mais font entendre aussi une magnifique passacaille, forme ancienne qui cite le choral avec partie de triangle obligée ! Tout naturellement, le classicisme viennois débouche sur le romantisme allemand de Schumann et son hymne à la nuit chanté par le choeur, mais aussi sur l’orchestration raffinée de la Berceuse élégiaque de Busoni ouvrant sur une réflexion, à la fois intime et universelle, sur la condition humaine.

Durée : ± 1h30 avec entracte

Programme:

Robert Schumann (1810–1856)

Nachtlied opus 108

Joseph Haydn (1732–1809)

Symphonie n° 100 en sol majeur, Hob. I: 100, dite « Militaire »

Ferruccio Busoni (1866–1924)

Berceuse élégiaque opus 42

Johannes Brahms (1833–1897)

Variations sur un thème de Haydn opus 56

+33 4 67 60 19 99

Montpellier

