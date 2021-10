Maestro Fabrique à Impros (La), 7 novembre 2021, Nantes.

2021-11-07

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : non Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 9 €Réservation : lafabriqueaimpros.com

La compagnie Maestria vous présente “Maestro”, un format créé par le maître de l’impro Keith Johnstone et joué partout dans le monde ! Douze improvisateur.rice.s venu.e.s des quatre coins de Nantes s’affronteront pour gagner le titre de Maestro ou Maestra de la soirée. Sous la houlette bienveillante de deux directeurs de scènes, l’autorité rassurante de notre MC et la musique inspirante de notre musicien, ils et elles devront improviser les scènes les plus belles, les plus drôles, les plus absurdes. Et c’est vous, public, qui noterez ces scènes, pour mener aux nues celui ou celle qui méritera le titre suprême !

Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

https://lafabriqueaimpros.com/