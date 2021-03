Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse MAES Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MAES Zénith de Toulouse, 4 novembre 2021-4 novembre 2021, Toulouse. MAES

Zénith de Toulouse, le jeudi 4 novembre à 20:00

<p>MAES – la tournée continue… dans les Zénith. Le dernier album du #1 des charts sorti en janvier 2020 a été disque de platine en moins d’un mois, une bonne raison pour envahir les plus grosses salles de France. Retrouvez Maes pour des concerts exceptionnels à l’automne 2021.</p> Producteur : YUMA PRODUCTIONS Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 62 73 71 65

Rap / Hip Hop Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse