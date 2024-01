Maëlle et les garçons Atelier du Plateau Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

« Sans contraire il n’y a pas de progression. » Suivant la doctrine des contraires de William Blake, le quartet vitaminé porté par Maëlle Desbrosse explore les oppositions musicales et bouscule les traditionnelles dualités établies.

Se gardant bien de choisir son camp entre écrit et improvisé, acoustique et électronique, chanson et instrumental, les musiciens embrassent avec malice les contradictions, quitte à être assis entre deux chaises.

Quête de liberté rafraîchissante, le répertoire SuperGreen interroge les contrastes propres à l’âme, telle une incursion musicale dans l’ambivalence de notre psyché.

avec : Maëlle Desbrosses, alto, voix, composition, Paco Andreo, trombone à piston, euphonium, voix, Samuel Ber, batterie, Clément Merienne, piano, électronique

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312028-maelle-et-les-garcons +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Tom Bouet