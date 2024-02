MAËLLE SALLE JEAN CARMET Allonnes, vendredi 29 mars 2024.

Maëlle avait promis d’être sage. La jeune chanteuse de 22 ans, après seulement 2 albums et une victoire à The Voice 2018, a pourtant pris son destin artistique en main pour un séduisant résultat d’electro-pop contemporaine où les affres d’une âme en proie aux doutes sourd sous la douceur apparente. Une sorte de London Grammar à l’élégance et la syntaxe singulièrement françaises ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

SALLE JEAN CARMET 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

