« Le Retour du Megaptera! Dix ans plus tard, bon sang, je me sens encore plus jeune. Pas vous? Après une résidence de trois jours de folie à La Belle Usine de Fully l’été dernier, nous vous présenterons -en première mondiale- la Suite No4 spécialement composée pour vous par votre serviteur, et inspirée par les affluents du Rhône en Valais. La Baltschiederbach, la Navisence, la Sinièse, la Doveria, la Raspille, ou encore la Borgne de Ferpècle berceront vos oreilles, je l’espère, grâce aux 14 magnifiques instrumentistes de cet ensemble de toutes les aventures. » Mael Godinat Maël Godinat, piano, composition Manuel Gesseney, saxophone alto Daniel Minten, violon alto Maximilian Haft, violon Stéphane Métraux, saxophone ténor Vladislava Kisselova, violoncelle Aina Rakotobe, sax baryton Yves Cerf, sax basse, kéna William Jacquemet, trombone Ludovic Lagana, trompette Ian Gordon-Lennox, tuba, euphonium, trompette Yves Marcotte, contrebasse Nelson Schaer, batterie Sylvain Fournier, percussions

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:30:00

