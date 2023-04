JOB DATING MAE TECHNOLOGIES MAÉ Technologies Neuilly-sur-Seine Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

JOB DATING MAE TECHNOLOGIES

Mardi 23 mai, 19h00
MAÉ Technologies

MAÉ Technologies est une société de conseil en ingénierie, constituée d'ingénieurs passionnés par le développement de technologies innovantes. Fort de notre croissance cette année, nous cherchons à agrandir notre équipe avec de nouveaux jeunes ingénieurs.

Le mardi 23 mai 2023, nous organisons une soirée Job Dating. Celle-ci se déroulera dans nos bureaux à Neuilly-sur-Seine et débutera à 19h.

N'hésitez pas à nous confirmer votre présence par mail : clemence.caillard@maetechnologies.fr

MAÉ Technologies
6 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine

2023-05-23T19:00:00+02:00 – 2023-05-23T21:00:00+02:00

