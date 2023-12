Maë Defays New Morning Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Le mardi 30 janvier 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 22 EUR

Après deux EPs remarqués, l’enthousiasmante et délicate Maë Defays présente enfin son 1er album, « A deeper Ocean », naviguant sur les ondes du jazz et de la soul.

Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, née dans une famille d’artistes quelque part entre l’Europe et les Caraïbes, nourrie de musique et de cinéma, elle porte et nous apporte sa poésie sans frontière. Dans « A deeper Ocean », elle explore les profondeurs de l’océan et de l’âme humaine. Métissant ses compositions de couleurs chatoyantes, elle enchante le français, l’anglais ou le créole. Magnifique musicienne, elle raconte la nature, sa beauté fragile. Les mélodies, les mots, invitent à écouter le monde, notre monde, ses merveilles et ses blessures.

La musique de Maë Defays, c’est d’abord une voix. Une voix aérienne et limpide, douce et profonde qui s’élève et qui transporte ; une brise virevoltée par un quintet au live intense, à l’équilibre parfait, qui soufflera loin…

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

