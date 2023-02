Madonna The Celebration Tour Accor Arena, 20 novembre 2023, PARIS.

Madonna The Celebration Tour Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-11-20 à 20:30. Tarif : 45.5 à 386.5 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert MADONNAFace à la demande phénoménale, Madonna annonce une quatrième et dernière date le 20 novembre 2023 à l’Accor Arena !Aujourd’hui, Madonna a annoncé Madonna : The Celebration Tour, dans une vidéo virale iconique avec un clin d’œil à son film révolutionnaire Truth or Dare. La vidéo (à découvrir ici) met en scène des personnalités telles que Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre et culmine avec Amy Schumer qui met au défi la superstar mondiale de partir en tournée et d’interpréter ses quatre décennies de méga-succès. Madonna, l’artiste solo féminine qui a vendu le plus de disques de tous les temps, relève le défi en annonçant le Celebration Tour, qui mettra en lumière son répertoire inégalé de ces 40 dernières annéesProduite par Live Nation, la tournée internationale de 35 villes débutera en Amérique du Nord le samedi 15 juillet au Rogers Arena de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec des arrêts à Détroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, et plus encore, avant de se rendre en Europe où elle se produira dans 11 villes au cours de l’automne, dont Londres, Barcelone, Paris et Stockholm, entre autres. Le Celebration Tour se terminera à Amsterdam, aux Pays-Bas, le vendredi 1er décembre au Ziggo Dome.Le Celebration Tour nous emportera dans le voyage artistique de Madonna à travers quatre décennies et rendra hommage à la ville de New York où sa carrière musicale a débuté. « Je suis impatiente d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils attendaient », déclare MadonnaMadonna sera en concert exceptionnel à Paris, à l’Accor Arena, les 12, 13 et 19 novembre 2023. The Celebration Tour offrira une expérience unique avec en invité spécial, Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue, sur toutes les dates de la tournée mondiale. Les e-tickets définitifs seront envoyés par e-mail, quelques jours avant l’évènement Madonna

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

