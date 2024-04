Madone des Motards Porcaro, mercredi 14 août 2024.

Madone des Motards Porcaro Morbihan

Porcaro, petite commune du Morbihan qui compte 645 habitants, situé entre Guer et Ploërmel, à 45 km de Rennes.

Chaque 14 et 15 août, près de 20 000 motards de toute la France et de l’Europe se retrouvent pour le pardon de la madone créé en 1979 par le père Louis Prévoteau. La Madone des motards est un évenement ouvert à tous dans le respect de l’esprit du pélerinage des motards « Souviens-toi, sois prudent ».

Programme:

Le 14 août:

14H00 Ouverture du village et accueil des motards

15h30 Surprise… venue du ciel

17H00 Vêpres pour les motards défunts dans l’église de Porcaro.

21H30 Procession et veillée aux flambeaux de la “grotte de Lourdes” (en bas du village) jusqu’à l’Oratoire animées par le Bagad de Ploërmel

23H00 Début des concerts (Bagad de Ploërmel et Kilt Brothers)

02H00 Fermeture de la buvette

Le 15 août:

15 AOUT 2024

07H00 Ouverture du site – petit déjeuner

09H30 Messe de l’Assomption

11H30 Bénédiction des motos

14H00 Départ de la balade

16H00 Arrivée de la balade à Malestroit (56)

TARIFS

Accès au bourg et cérémonies religieuses GRATUIT

Accès au site + concerts + balade 5€

Accès au site + concerts + balade + camp de toiles 10€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 14:00:00

fin : 2024-08-14

dans le bourg

Porcaro 56380 Morbihan Bretagne porcarovillagemotardsofficiel@gmail.com

L’événement Madone des Motards Porcaro a été mis à jour le 2024-03-27 par Destination Brocéliande CRTBretagne_