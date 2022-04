Madone des Motards Porcaro, 15 août 2022, Porcaro.

Madone des Motards Porcaro

2022-08-15 13:30:00 – 2022-08-15

Porcaro Morbihan Porcaro

Porcaro, petite commune du Morbihan qui compte 645 habitants, situé entre Guer et Ploërmel, à 45 km de Rennes.

Chaque 14 et 15 août, près de 20 000 motards de toute la France et de l’Europe se retrouvent pour le « pardon de la madone » créé en 1979 par le père Louis Prévoteau.

Programme 2022:

Cette année, la madone se déroulera uniquement le 15 août avec la messe, la bénédiction et la balade.

11h30 : bénédiction des motos

14h : Départ de la balade de Porcaro. Arrivée à Mauron.

Tarif par casque: 5 € pour le 15 août.

Pour votre sécurité à tous, une fouille visuelle des top cases et bagages aura lieu à l’entrée du camp de toile. Cette obligation sera effectuée par les agents de la société de sécurité dans le respect de tous. Les bouteilles en verre sont interdites, ainsi que les ruptures sur le camp de toile. Nous vous remercions de votre aide et de votre compréhension.

porcarovillagemotardsofficiel@gmail.com +33 2 97 22 10 70 http://www.madonedesmotards.com/

Porcaro, petite commune du Morbihan qui compte 645 habitants, situé entre Guer et Ploërmel, à 45 km de Rennes.

Chaque 14 et 15 août, près de 20 000 motards de toute la France et de l’Europe se retrouvent pour le « pardon de la madone » créé en 1979 par le père Louis Prévoteau.

Programme 2022:

Cette année, la madone se déroulera uniquement le 15 août avec la messe, la bénédiction et la balade.

11h30 : bénédiction des motos

14h : Départ de la balade de Porcaro. Arrivée à Mauron.

Tarif par casque: 5 € pour le 15 août.

Pour votre sécurité à tous, une fouille visuelle des top cases et bagages aura lieu à l’entrée du camp de toile. Cette obligation sera effectuée par les agents de la société de sécurité dans le respect de tous. Les bouteilles en verre sont interdites, ainsi que les ruptures sur le camp de toile. Nous vous remercions de votre aide et de votre compréhension.

Porcaro

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Destination Brocéliande – CRTBretagne_