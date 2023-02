MADMADMAD 1ERE PARTIE TAGO MAGO FGO-BARBARA, 24 février 2023, PARIS.

MADMADMAD 1ERE PARTIE TAGO MAGO FGO-BARBARA. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 19:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Madline 1-1119186 présente MADMADMAD Le groupe de musiciens MADMADMAD est né d’une rencontre en studio à Tottenham (Nord de Londres). Au cours de leurs nombreuses sessions d’enregistrements, ils ont trouvé rapidement leur signature musicale : des sonorités à la fois étranges et rythmées. Leur album englobe un large éventail de genres musicaux, passant de la disco aux sons du début des années 2000, et aussi du Krautrock au New York Noise, un véritable laboratoire musical. TAGO MAGO Sous les effets conjugués du réchauffement sonique annoncé et d’une pandémie rythmique rampante, un volcan sonique est en éruption à Rennes. Ses instigateurs sont Joris Prigent aux claviers et Léo Le Roux à la batterie, deux musiciens réputés de la scène rennaise (Initials Bouvier Bernois, The Madcaps, Nebia…) animés par une volonté farouche d’expérimenter et de créer une musique résolument libératrice. MADMADMAD MADMADMAD

Votre billet est ici

FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

Madline 1-1119186 présente

MADMADMAD

Le groupe de musiciens MADMADMAD est né d’une rencontre en studio à Tottenham (Nord de Londres). Au cours de leurs nombreuses sessions d’enregistrements, ils ont trouvé rapidement leur signature musicale : des sonorités à la fois étranges et rythmées.

Leur album englobe un large éventail de genres musicaux, passant de la disco aux sons du début des années 2000, et aussi du Krautrock au New York Noise, un véritable laboratoire musical.

TAGO MAGO Sous les effets conjugués du réchauffement sonique annoncé et d’une pandémie rythmique rampante, un volcan sonique est en éruption à Rennes. Ses instigateurs sont Joris Prigent aux claviers et Léo Le Roux à la batterie, deux musiciens réputés de la scène rennaise (Initials Bouvier Bernois, The Madcaps, Nebia…) animés par une volonté farouche d’expérimenter et de créer une musique résolument libératrice.

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici