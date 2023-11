Course Cyclo Cross & VTT MADIRAN Madiran, 19 novembre 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

Course de Cyclo-Cross au domaine les Pyrénéales !

Au programme :

-Initiation pour les enfants jusqu’à 12 ans

– 3 départs suivront, à 10h, 11h et 11h30

-Repas proposé à partir de 12h avec visite de chai et dégustation

Sur réservation.

MADIRAN Village

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Cyclo-cross race at Les Pyrénéales!

On the program:

-Initiation for children up to 12 years old

– 3 starts will follow, at 10am, 11am and 11:30am

-Lunch starting at 12pm, with a visit to the winery and wine tasting

On reservation

¡Carrera de ciclocross en la estación de esquí de los Pirineos!

En el programa:

-Iniciación para niños de hasta 12 años

– seguirán 3 salidas, a las 10h, 11h y 11h30

-Comida a partir de las 12h con visita a la bodega y degustación de vinos

Sólo con reserva previa

Cyclo-Cross-Rennen auf der Domaine les Pyrénéales!

Auf dem Programm stehen:

-Einführung für Kinder bis 12 Jahre

– es folgen 3 Starts: um 10 Uhr, 11 Uhr und 11.30 Uhr

-Ab 12 Uhr angebotenes Essen mit Kellerbesichtigung und Verkostung

Auf Vorbestellung

