Portes ouvertes en Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh MADIRAN Madiran, 18 novembre 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

Un week-end 100% découverte de notre vignoble, ça vous tente ?

Venez découvrir le plus célèbre événement des AOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh !

Nos vignerons vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end.Au programme : animations, dégustations et restauration gourmande,….

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . EUR.

MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Would you like to spend a weekend 100% discovering our vineyards?

Come and discover the most famous event of the Madiran & Pacherenc du Vic Bilh AOCs!

Our winegrowers open their doors to you for a weekend of entertainment, tastings and gourmet food,?

¿Le gustaría pasar un fin de semana explorando nuestros viñedos?

¡Venga a descubrir el acontecimiento más famoso de las DOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh!

Nuestros viticultores le abrirán sus puertas durante el fin de semana, con eventos, degustaciones y comida gourmet,?

Haben Sie Lust auf ein Wochenende, an dem Sie 100%ig unseren Weinberg entdecken?

Kommen Sie und entdecken Sie das berühmteste Ereignis der AOC Madiran & Pacherenc du Vic Bilh!

Unsere Winzer öffnen ein Wochenende lang ihre Türen für Sie, auf dem Programm stehen Animationen, Verkostungen und Feinschmecker-Restaurants,?

