Repas sanglier à la broche MADIRAN Madiran, 12 novembre 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

Repas sanglier à la broche organisé par la société de chasse de Madiran.

Au menu: garbure, civet de lièvre, sanglier à la broche, haricots verts, salade et fromage, tartes aux poires, café et pousse café.

15€, 8€/- 12 ans.

Inscriptions obligatoires..

2023-11-12 12:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Spit-roasted wild boar meal organized by the Madiran hunting club.

Menu: garbure, jugged hare, boar on the spit, green beans, salad and cheese, pear tarts, coffee and coffee shoot.

15, 8?/- 12 years.

Registration required.

Comida de jabalí al espeto organizada por la asociación de caza Madiran.

En el menú: garbure, liebre en jarras, jabalí al espeto, judías verdes, ensalada y queso, tartas de pera, café y chupito de café.

15, 8 y menores de 12 años.

Inscripción obligatoria.

Wildschwein am Spieß, organisiert von der Jagdgesellschaft von Madiran.

Menü: Garbure, Hasenpfeffer, Wildschwein am Spieß, grüne Bohnen, Salat und Käse, Birnenkuchen, Kaffee und Kaffeepousse.

15, 8 /- 12 Jahre.

Anmeldung erforderlich.

