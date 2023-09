La Foulée du Madiran MADIRAN Madiran, 8 octobre 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

Course, marche et rando, et retour du trail pour la 25 éme Foulée du Madiran ! rejoignez les 1 000 sportifs qui participent à cet évènement…

Parcours sur des chemins de terre, allées et chemins de vigne avec peu de bitume. Des ascensions successives de collines avec à chaque sommet une vue panoramique sur les Pyrénées et les vignobles du Madiranais..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 10:15:00. EUR.

MADIRAN village

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Running, walking and hiking, and the return of the trail for the 25th Foulée du Madiran! Join the 1,000 athletes who participate in this event…

Course on dirt roads, alleys and vineyard paths with little asphalt. Successive ascents of hills with at each summit a panoramic view of the Pyrenees and the Madiran vineyards.

Carrera, marcha y senderismo, ¡y el regreso del trail para la 25ª Foulée du Madiran! Únase a los 1.000 atletas que participarán en este evento…

El recorrido transcurre por pistas de tierra, caminos de viñedos y senderos poco asfaltados. Subidas sucesivas con vistas panorámicas de los Pirineos y de los viñedos de Madiran en cada cima.

Laufen, Wandern, Walken und die Rückkehr des Trails für die 25. Foulée du Madiran! Schließen Sie sich den 1.000 Sportlern an, die an diesem Ereignis teilnehmen…

Die Strecke führt über Feldwege, Alleen und Weinbergwege mit wenig Asphalt. Aufeinanderfolgende Anstiege von Hügeln mit einem Panoramablick auf die Pyrenäen und die Weinberge des Madiranais.

