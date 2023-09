Atelier théâtre MADIRAN Madiran, 3 octobre 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

L’association « Cie au fil des mots » propose un atelier théâtre pour jeune public (destiné aux enfants du primaire).

Si vous avez envie de découvrir le théâtre, de monter sur scène et de partager des moments de rire et de fortes émotions vous tombez bien !

Le séance dure 1h et est gratuite.

2023-10-03 17:00:00 fin : 2023-10-03 18:00:00. EUR.

MADIRAN Village

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The « Cie au fil des mots » association is offering a theater workshop for young audiences (aimed at primary school children).

If you’d like to discover theater, get up on stage and share moments of laughter and strong emotions, you’re in luck!

The session lasts 1 hour and is free of charge

La asociación « Cie au fil des mots » propone un taller de teatro para el público infantil (dirigido a niños de primaria).

Si te interesa descubrir el teatro, subirte al escenario y compartir momentos de risas y emociones fuertes, ¡estás de suerte!

La sesión dura 1 hora y es gratuita

Der Verein « Cie au fil des mots » bietet einen Theaterworkshop für junges Publikum (für Grundschulkinder) an.

Wenn Sie Lust haben, das Theater zu entdecken, auf der Bühne zu stehen und Momente des Lachens und starker Emotionen zu teilen, sind Sie hier genau richtig!

Die Sitzung dauert 1 Stunde und ist kostenlos

Mise à jour le 2023-09-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65