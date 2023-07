Festival d’art de rue Madiran Madiran Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Madiran Festival d’art de rue Madiran Madiran, 9 juillet 2023, Madiran. Festival d’art de rue Dimanche 9 juillet, 10h00 Madiran Entrée libre 10h RDV AU MARCHÉ DE LA HALLE avec la Batucada de l’Esat, l’atelier danse traditionnelle, les jeux de rôles grandeur nature et l’atelier photo !

12h30 Croques-lunes

14h Cie Embrouillamini DU SIMPLE AU DOUBLE

festivalcespetiteschoses@gmail.com

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

