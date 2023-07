Festival d’art de rue Madiran Madiran Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Festival d'art de rue Madiran, 8 juillet 2023, Madiran. Samedi 8 juillet, 16h00 Entrée libre SAMEDI 8 JUILLET

⛱️ Lieu : Commune De Madiran

16h C i a b r a c a d a b r a CAÍDA LIBRE PARA PERSONAS CON VÉRTIGO

16h45 Les feux de la mort

17h15 Cie Punto y Trazo LES BRÛLURES

19h Cie Intrepidus STEK

20h30 Les Frères Trimards

22h30 Les Barbeaux

Lieu : Commune De Madiran
festivalcespetiteschoses@gmail.com

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

