JOURNÉES PORTES OUVERTES DES VIGNOBLES MADIRAN & PACHERENC DU VIC-BILH Jardin du Prieuré Madiran, 18 novembre 2023 08:00, Madiran.

Faire « Vivre le temps du Sud-Ouest » au plus grand nombre !

A l’occasion des désormais célèbres Portes Ouvertes organisées chaque année le troisième week-end de novembre, les vignerons des AOPs Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh accueillent les curieux de tous âges.

Pour l’occasion, un programme riche et varié a été imaginé par les vignerons pour faire découvrir leur passion et partager un moment de convivialité si cher au Sud-Ouest ! Le rendez-vous est donc pris le samedi 18 novembre et le dimanche 19 novembre dans une trentaine de propriétés indépendantes et caves coopératives.

Au programme : visites et dégustations bien sûr, marchés de producteurs et restauration sur place également, mais aussi escape-game, randonnées, soirées guinguette, jeux pour les enfants, expositions… Une belle occasion festive et vigneronne de vivre le temps du Sud-Ouest !

Jardin du Prieuré 4 rue de l’église, 65700 Madiran Madiran 65700 Hautes-Pyrénées