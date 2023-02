MADEMOISELLE THEATRE DE FONTBLANCHE, 11 mars 2023, VITROLLES.

MADEMOISELLE THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Avec la pièce Mademoiselle, la Compagnie Ellipse signe une oeuvre féministe, ode à l’entraide et à la solidarité face au sexisme. Par une danse puissante et combative, les quatre interprètes cassent les clichés d’une danse dite « féminine ». A la fois actrices et victimes de toutes sortes de situations sexistes, à la fois réalisatrices et objets de fantasmes vidéos, elles sont simultanément le miroir des oppresseurs et les activistes d’un monde nouveau sans discrimination de genres ou de sexes.PMR : 04 42 02 46 50

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhone

Avec la pièce Mademoiselle, la Compagnie Ellipse signe une oeuvre féministe, ode à l’entraide et à la solidarité face au sexisme.

Par une danse puissante et combative, les quatre interprètes cassent les clichés d’une danse dite « féminine ». A la fois actrices et victimes de toutes sortes de situations sexistes, à la fois réalisatrices et objets de fantasmes vidéos, elles sont simultanément le miroir des oppresseurs et les activistes d’un monde nouveau sans discrimination de genres ou de sexes.

