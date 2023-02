MADEmoiselle Tapissier MADEmoiselle Tapissier Aire-sur-la-Lys Catégories d’Évènement: Aire-sur-la-Lys

Pas-de-Calais

MADEmoiselle Tapissier MADEmoiselle Tapissier, 27 mars 2023, Aire-sur-la-Lys. MADEmoiselle Tapissier 27 mars – 2 avril MADEmoiselle Tapissier C’est avec plaisir que je vous accueille dans mon atelier/showroom pour faire découvrir mon métier de Tapissier d’ameublement. MADEmoiselle Tapissier 3 rue jules Hunnebelle 62120 Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{“link”: “http://mademoiselletapissier.fr/”}] Du lundi 27 mars au Dimanche 2 Avril, l’atelier MADEmoiselle Tapissier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ou redécouvrir le métier de tapissier garnisseur et décors de fenêtre.

Je vous parlerai de l’origine du métier et de son évolution jusqu’à aujourd’hui. Au travers d’atelier de démonstration, et d’initiation, je vous montrerai quelques étapes de la réfection d’un siège.

Vous découvrirez ensuite les matières, les outils et les tissus utilisés au quotidien. Nous échangerons ensemble sur les liens entre le métier d’artisan tapissier et les métiers de la décoration d’intérieur. Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au 06 86 98 33 36

L’entrée est en accès libre pour tous. Au plaisir d’échanger à vous.

MADEmoiselle Tapissier – Estelle

https://www.youtube.com/watch?v=KTM6khtfoFY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 artisan_tapissier

Détails Catégories d’Évènement: Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais Autres Lieu MADEmoiselle Tapissier Adresse 3 rue jules Hunnebelle 62120 Aire sur la Lys Ville Aire-sur-la-Lys lieuville MADEmoiselle Tapissier Aire-sur-la-Lys Departement Pas-de-Calais

MADEmoiselle Tapissier Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-la-lys/

MADEmoiselle Tapissier MADEmoiselle Tapissier 2023-03-27 was last modified: by MADEmoiselle Tapissier MADEmoiselle Tapissier MADEmoiselle Tapissier 27 mars 2023 Aire-sur-la-Lys MADEmoiselle Tapissier Aire-sur-la-Lys

Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais