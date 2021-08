Saint-Gervais-les-Trois-Clochers PARC MASSONNET (salle des fêtes) Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne Mademoiselle Suzanne, Haut les corps PARC MASSONNET (salle des fêtes) Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Catégories d’évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Vienne

Mademoiselle Suzanne, Haut les corps PARC MASSONNET (salle des fêtes), 29 août 2021, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Mademoiselle Suzanne, Haut les corps

PARC MASSONNET (salle des fêtes), le dimanche 29 août à 20:30

Mademoiselle Suzanne, en concert au parc Massonet

Concert en plein air, gratuit

Entre swing et chanson, venez découvrir le répertoire de Mademoiselle Suzanne, osant le féminisme. PARC MASSONNET (salle des fêtes) 24 rue Charles Marchand, 86230 SAINT GERVAIS Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T20:30:00 2021-08-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Vienne Autres Lieu PARC MASSONNET (salle des fêtes) Adresse 24 rue Charles Marchand, 86230 SAINT GERVAIS Ville Saint-Gervais-les-Trois-Clochers lieuville PARC MASSONNET (salle des fêtes) Saint-Gervais-les-Trois-Clochers