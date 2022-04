MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE Gérardmer, 29 avril 2022, Gérardmer. MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE Salle Jeanne d’Arc Rue Carnot Gérardmer

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 Salle Jeanne d’Arc Rue Carnot

Gérardmer Vosges 15 EUR Mademoiselle Serge est de retour avec son sourire, son énergie, son humour espiègle et sa joie de retrouver la scène et le public. reservation.gairire@gmail.com +33 7 70 96 82 61 Salle Jeanne d’Arc Rue Carnot Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Salle Jeanne d'Arc Rue Carnot Ville Gérardmer lieuville Salle Jeanne d'Arc Rue Carnot Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE Gérardmer 2022-04-29 was last modified: by MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE Gérardmer Gérardmer 29 avril 2022 Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges