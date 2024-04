Mademoiselle Printemps – Création participative Médiathèque de Pénestin Penestin, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T09:00:00+02:00 – 2024-05-03T19:00:00+02:00

Mademoiselle Printemps, c’est une robe constituée de dizaines de fleurs !

Venez colorier l’une des fleurs qui constituera sa robe.

Pendant les permanences, activité à réaliser sur place : support, crayons couleurs, feutres et colle à disposition.

Des surprises à gagner pour les plus belles fleurs.

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE JEUNESSE