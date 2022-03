“Mademoiselle Personne” à L’espace Tartalin Aiffres Aiffres Catégories d’évènement: Aiffres

Deux-Sèvres

"Mademoiselle Personne" à L'espace Tartalin Aiffres, 11 mars 2022, Aiffres. Espace Tartalin 435 Rue de l'Église Aiffres

2022-03-11 – 2022-03-11 Espace Tartalin 435 Rue de l’Église

Un récit sensible sur le travail. "Une comédienne fait le récit de sa première immersion dans le monde du travail comme vendeuse dans une boulangerie à l'intérieur d'une galerie marchande. Ce jour-là, un homme, se prétendant le fils du patron, est venu pour lui demander de retirer une partie de l'argent de la caisse et elle lui a donné. Elle fait la rencontre de personnages solitaires, de ceux qui vont dans les centres commerciaux pour trouver, tous les jours, la même lumière, les mêmes personnes, la même musique." Source : aiffres.centres-sociaux.fr

Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres

