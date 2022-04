Mademoiselle Paillette Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Sur un nuage de confettis, Madame Bulle et son aérienne descendent parmi nous… Des personnages doux et éphémères, amis des nuages, aériens et légers comme des caresses du vent, ils déambulent parmi nous, libérant des brassées de rêves et d’éclats de rire… Suivons les à la trace car ils vont bientôt repartir…

entrée libre

Le temps d’une bulle, laissez-vous enchanter par le spectacle lumineux sur échasses de Mademoiselle Paillette. Danseur et acrobate sur tissu aérien vous charmeront. Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:15:00 2022-05-14T23:40:00

