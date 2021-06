Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique MADEMOISELLE ORCHESTRA Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

MADEMOISELLE ORCHESTRA Le Pouliguen, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Pouliguen. MADEMOISELLE ORCHESTRA 2021-07-21 – 2021-07-21

MADEMOISELLE ORCHESTRA 2021-07-21

Le Pouliguen Loire-Atlantique Elles sont 7 et changent d'air comme d'escarpins : les musiciennes de Mademoiselle Orchestra forment une fanfare détonante et hilarante. Leurs instruments sont aussi multiples que leurs chorégraphies. Elles passent des claquettes au disco, en dansant le rock'n'roll, le tout avec un zeste de féminisme, version flashy. accueil@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 15 08 08 http://www.lepouliguen.fr/

