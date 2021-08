Guérande Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Mademoiselle Orchestra Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Huit drôles de dames, qui, à grand coup d’humour et de bonne humeur, envoient valser le quotidien, en revisitant un large répertoire, du disco au tango, du rock à la valse. Un cocktail détonnnant pour célébrer le bonheur de se retrouver ! Rdv en salle et ensuite autour d’un verre. _La présentation d’un pass sanitaire valide vous sera demandé pour les personnes majeures, ainsi que le port du masque pour les plus de 11 ans._

Gratuit sur réservation

Fêtons joyeusement nos retrouvailles, au son des notes endiablées de cette fanfare 100% féminine ! Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T21:00:00

