2022-12-02 20:30:00 – 22:00:00

Vosges Saint-Nabord 34 EUR Suivez l’union de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine Béjart, soudée par leur passion commune : le théâtre. En 1661, Molière devient célèbre. La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Au XVIIe siècle, l’évènement est considérable. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ? Ce couple devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre.

Vendredi 2 décembre

20h30 (Ouverture au public à partir de 19h30)

Centre socioculturel / 6 rue du Centre / 88200 Ville de Saint Nabord

Tarif : 34€, forfaits de groupes/familles possibles

Billetterie :

¤ Weezevent : https://bit.ly/3Fi66Ha

¤ Pass Culture : https://bit.ly/3SAZzub

¤ Egalement disponible sur FranceBillet et TicketNet et dans leurs points de vente

¤ Possibilité d’acheter les billets sur place à notrae agence, située 5 rue des Prêtres à Remiremont. +33 9 52 78 53 94 https://www.atelier-theatre-actuel.com/spectacle/mademoiselle-moliere/ Atelier Théâtre Actuel et PACCT

