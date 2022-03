Mademoiselle Molière Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Mademoiselle Molière Montélimar, 10 mai 2022, Montélimar. Mademoiselle Molière Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

2022-05-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-10 21:50:00 21:50:00 Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre

Montélimar Drôme Montélimar EUR «Un des beaux moments de cette rentrée. Mademoiselle Molière rend heureux.» L’Humanité

«Une mise en scène simple et vive d’Arnaud Denis. Belle promenade dans le temps. Et l’éternité du couple.» Télérama – Fabienne Pascaud billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr +33 4 69 43 02 99 Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Ville Montélimar lieuville Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Mademoiselle Molière Montélimar 2022-05-10 was last modified: by Mademoiselle Molière Montélimar Montélimar 10 mai 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme