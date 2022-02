MADEMOISELLE MOLIERE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

MADEMOISELLE MOLIERE Agde, 12 avril 2022, Agde. MADEMOISELLE MOLIERE Agde

2022-04-12 – 2022-04-12

Agde Hérault 10 10 EUR En 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules », Jean-Baptiste Poquelin, alors âgé de 39 ans, devient Molière.

La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine Béjart, Armande, de vingt ans sa cadette.

Vingt ans , c’est le nombre d’années durant lesquelles il a adoré Madeleine… Folle passion, mariage d’amour ou mariage d’intérêt?

Comment Molière l’apprend-il à sa compagne? Comment réagit-elle? A l’époque, dans la seconde moitié du XVII ème siècle, l’évènement est considérable. Par ce mariage, le grand auteur donne facilement prise aux quolibets et aux médisances. Le couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à jamais l’histoire du théâtre… > Comédie dramatique de Gérard Savoisien

> Mise en scène, Arnaud Denis assisté de Julia Duchaussoy

> Production, Atelier théâtre actuel avec ZD productions et Sésam’Prod.

> Avec Anne Bouvier, Christophe de Mareuil

> Molière 2019 de la meilleure comédienne du théâtre privé

> Nomination aux Molières 2019 : meilleur spectacle du théâtre privé #TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLE Théâtre – comédie dramatique de Gérard Savoisien. Avec le succès des « Précieuses ridicules », Jean-Baptiste Poquelin, devient Molière. La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine Béjart, Armande, de vingt ans sa cadette. Le couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux.. +33 4 67 94 65 80 En 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules », Jean-Baptiste Poquelin, alors âgé de 39 ans, devient Molière.

La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine Béjart, Armande, de vingt ans sa cadette.

Vingt ans , c’est le nombre d’années durant lesquelles il a adoré Madeleine… Folle passion, mariage d’amour ou mariage d’intérêt?

Comment Molière l’apprend-il à sa compagne? Comment réagit-elle? A l’époque, dans la seconde moitié du XVII ème siècle, l’évènement est considérable. Par ce mariage, le grand auteur donne facilement prise aux quolibets et aux médisances. Le couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à jamais l’histoire du théâtre… > Comédie dramatique de Gérard Savoisien

> Mise en scène, Arnaud Denis assisté de Julia Duchaussoy

> Production, Atelier théâtre actuel avec ZD productions et Sésam’Prod.

> Avec Anne Bouvier, Christophe de Mareuil

> Molière 2019 de la meilleure comédienne du théâtre privé

> Nomination aux Molières 2019 : meilleur spectacle du théâtre privé #TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLE Agde

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

MADEMOISELLE MOLIERE Agde 2022-04-12 was last modified: by MADEMOISELLE MOLIERE Agde Agde 12 avril 2022 Agde Hérault

Agde Hérault