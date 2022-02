Mademoiselle Molière Abbeville, 28 avril 2022, Abbeville.

Mademoiselle Molière Abbeville

2022-04-28 – 2022-04-28

Abbeville Somme

de Gérard Savoisien

En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Poquelin devient Molière. La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Vingt ans, c’est le nombre d’années durant lesquelles il a adoré

Madeleine… Folle passion, mariage d’amour, mariage d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il à sa compagne Comment réagit-elle ? À l’époque, l’événement choque et provoque la raillerie. Le couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à jamais l’histoire du théâtre. Anne Bouvier, solaire, partage l’affiche avec Christophe de Mareuil, très convaincant dans le rôle de Jean-Baptiste Poquelin. Une complicité incarnée par ces deux grands comédiens dont l’une a récolté le Molière 2019 de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé.

+33 3 22 20 26 80 http://www.abbeville.fr/loisirs/la-saison-culturelle.html

FabienneRappeneau

Abbeville

