Mademoiselle K nous avait manqué. Cinq ans se sont écoulés depuis son dernier album, « Sous les brûlures l'incandescence intacte », l'un des meilleurs qu'ait porté la chanson française. Dans un rock français qui a toujours eu quelques difficultés à se conjuguer au féminin, l'exigeante Katerine Gierak s'est très vite imposée. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau disque, et une tournée pour le défendre sur scène. Ce nouveau Mademoiselle K est un grand cru empreint de sensualité (Vercors Hardcore, Les Trains, Gâché, Sous mon pull, Ta Sueur…). Comme à son habitude, Katerine ne s'embarrasse pas de poncifs : « J'ai les bras en érections, tu me fais l'effet wagon » avoue-t-elle dans Les Trains. En quelques mots, elle délivre une poésie brute et précise. Sur ce nouvel opus, la voix de Mademoiselle K se déploie avec une justesse et une maîtrise impressionnante, tour à tour, sarcastique, énergique, lumineuse et tendre (Garçon Bleu). Si dix années de conservatoire ont fait d'elle une virtuose de la guitare, elle rappelle sur ce disque qu'elle est aussi une grande chanteuse.

