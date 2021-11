Roubaix Le Non-Lieu Nord, Roubaix Mademoiselle K Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

MADEMOISELLE K ————– **Mademoiselle K** – avec un « K » pour Katerine Gierak, est un groupe de rock français qui vampirise la scène hexagonale des années 2000. Son style décapant et rebelle impose son rock mélodique. Ses chansons sont nerveuses comme les coups de crayon d’un expressionniste. Le premier album Ça me Vexe voit alors le jour en 2006 et sort dans les bacs après une succession de concerts ; Mademoiselle K part aujourd’hui sur les routes pour une tournée en mode retour vers le futur, puisqu’elle sera accompagnée de son groupe originel pour jouer en concert l’intégralité des titres de cet album phare. [https://youtu.be/ksyzrzCQyBE](https://youtu.be/ksyzrzCQyBE)

TARIFS : 15€ – PASS 1 JOUR (ACCIDENTE + MARTA DEL GRANDI + MADEMOISELLE K) : 18€

