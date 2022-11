Mademoiselle k en concert à la cigale le 21 novembre ! La Cigale Paris Catégories d’évènement: île de France

Un esprit libre, une énergie rock et une poésie brute… Mademoiselle K n’a pas changé et compte bien nous livrer un show à son image le lundi 21 novembre prochain à La Cigale Un esprit libre, une énergie rock et une poésie brute… Mademoiselle K n’a pas changé et compte bien nous livrer un show à son image le lundi 21 novembre prochain à La Cigale. L’occasion de découvrir sur scène les 11 morceaux de son nouvel album éponyme récemment sorti. Mademoiselle K nous avait manqué. 5 ans après son album Sous les brûlures l’incandescence intacte, Katerine Gierak est de retour dans les bacs avec un nouvel album éponyme. Certainement l’opus le plus personnel et le plus profond de sa discographie, avec toujours cette exigence, cette puissance et cette liberté de style qui font partie de son ADN. La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris Contact : http://www.lacigale.fr/spectacle/mademoiselle-k-9/

