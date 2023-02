Mademoiselle K LO BOLEGASON, 11 février 2023, CASTRES.

Mademoiselle K LO BOLEGASON. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Mademoiselle K Hissée sur la scène rock française au début des années 2000, Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K fait son grand retour ! Après un clin d’œil à ses débuts en sortant en vinyle son premier opus au succès fulgurant “Ça Me Vexe” assorti d’une tournée en 2021, la chanteuse rebelle revient avec son tout nouvel album en octobre prochain ! Singulière, nerveuse et sensible à la fois, le rock Mademoiselle K l’a dans la peau et ça décape ! Fidèle à elle-même, elle promet un live électrique ! Si vous aimez : Izïa, Radiohead, Shaka Ponk… Mademoiselle K Mademoiselle K

Votre billet est ici

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

Mademoiselle K

Hissée sur la scène rock française au début des années 2000, Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K fait son grand retour ! Après un clin d’œil à ses débuts en sortant en vinyle son premier opus au succès fulgurant “Ça Me Vexe” assorti d’une tournée en 2021, la chanteuse rebelle revient avec son tout nouvel album en octobre prochain ! Singulière, nerveuse et sensible à la fois, le rock Mademoiselle K l’a dans la peau et ça décape ! Fidèle à elle-même, elle promet un live électrique !

Si vous aimez : Izïa, Radiohead, Shaka Ponk…

.24.0 EUR24.0.

Votre billet est ici