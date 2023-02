MADEMOISELLE K + 1ERE PARTIE LE FIL ST ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

St-Étienne

MADEMOISELLE K + 1ERE PARTIE LE FIL, 25 mars 2023, ST ETIENNE. MADEMOISELLE K + 1ERE PARTIE LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Le fil présente : L-R-2020-1-003209 / 2-003180 / 3-0031 MADEMOISELLE K Histoire de sexisme malheureusement banale pour Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K (c’est évidemment elle) : arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare… pour une fille. » Sans esprit de vengeance mais poussée par l’envie d’en découdre quand même, Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. Le deuxième, Jamais la paix, est nommé aux Victoires de la musique comme meilleur album de rock, en 2009. Après Jouer dehors, elle décide de sortir un album anglais malgré la menace de sa maison de disque qui refuserait de la suivre. La demoiselle a de la suite dans les idées : Hungry Dirt Baby sort bien, produit par ses soins. Après Sous les brûlures, l’Incandescence Intacte (le titre vaut profession de foi), Mademoiselle K ressort en vinyle son premier album (à succès) Ça Me Vexe et retrouvait, pour l’occasion, ses musiciens d’origine pour une tournée qui reprenait l’album sur scène… Votre billet est ici LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire Le fil présente : L-R-2020-1-003209 / 2-003180 / 3-0031 MADEMOISELLE K Histoire de sexisme malheureusement banale pour Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K (c’est évidemment elle) : arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare… pour une fille. » Sans esprit de vengeance mais poussée par l’envie d’en découdre quand même, Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. Le deuxième, Jamais la paix, est nommé aux Victoires de la musique comme meilleur album de rock, en 2009. Après Jouer dehors, elle décide de sortir un album anglais malgré la menace de sa maison de disque qui refuserait de la suivre. La demoiselle a de la suite dans les idées : Hungry Dirt Baby sort bien, produit par ses soins. Après Sous les brûlures, l’Incandescence Intacte (le titre vaut profession de foi), Mademoiselle K ressort en vinyle son premier album (à succès) Ça Me Vexe et retrouvait, pour l’occasion, ses musiciens d’origine pour une tournée qui reprenait l’album sur scène… .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, St-Étienne Autres Lieu LE FIL Adresse 20, BOULEVARD THIERS Ville ST ETIENNE Tarif 24.0-24.0 lieuville LE FIL ST ETIENNE Departement Loire

LE FIL ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/

MADEMOISELLE K + 1ERE PARTIE LE FIL 2023-03-25 was last modified: by MADEMOISELLE K + 1ERE PARTIE LE FIL LE FIL 25 mars 2023 LE FIL ST ETIENNE

ST ETIENNE Loire