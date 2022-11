Mademoiselle K + 1ère partie EMB Sannois, 15 décembre 2022, Sannois.

Le jeudi 15 décembre 2022

de 20h30 à 23h55

. payant Tarif prévente : 18 euros Tarif réduit : 16 euros

Le nouveau Mademoiselle K est un grand cru empreint de sensualité (Vercors Hardcore, Les Trains, Gâché, Sous mon pull, Ta Sueur…). Comme à son habitude, Katerine ne s’embarrasse pas de poncifs : « J’ai les bras en érections, tu me fais l’effet wagon » avoue-t-elle dans Les Trains. En quelques mots, elle délivre une poésie brute et précise. Sur ce nouvel opus, la voix de Mademoiselle K se déploie avec une justesse et une maîtrise impressionnante, tour à tour, sarcastique, énergique, lumineuse et tendre (Garçon Bleu). Si dix années de conservatoire ont fait d’elle une virtuose de la guitare, elle rappelle sur ce disque qu’elle est aussi une grande chanteuse.

Le nouveau Mademoiselle K est un grand cru empreint de sensualité (Vercors Hardcore, Les Trains, Gâché, Sous mon pull, Ta Sueur…). Comme à son habitude, Katerine ne s’embarrasse pas de poncifs : « J’ai les bras en érections, tu me fais l’effet wagon » avoue-t-elle dans Les Trains. En quelques mots, elle délivre une poésie brute et précise. Sur ce nouvel opus, la voix de Mademoiselle K se déploie avec une justesse et une maîtrise impressionnante, tour à tour, sarcastique, énergique, lumineuse et tendre (Garçon Bleu). Si dix années de conservatoire ont fait d’elle une virtuose de la guitare, elle rappelle sur ce disque qu’elle est aussi une grande chanteuse.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/mademoiselle-k-1ere-partie/ 0139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois https://emb-sannois.org/evenement/mademoiselle-k-1ere-partie/

DR