MADEMOISELLE GABRIELLE CHANEL STUDIO HEBERTOT Paris, mardi 27 février 2024.

Les aventures de Coco, la vie de Gabrielle, le destin de ChanelLe portrait d’une femme au destin exceptionnel mis en scène et en musique à travers 30 personnages interprétés par 5 comédiens. Comment cette orpheline issue d’un milieu modeste est devenue le symbole du style, de la haute couture dans le monde entier ? Coco Chanel a offert aux femmes une nouvelle vision de la mode : liberté de mouvement, simplicité dans l’élégance, insolence… Un spectacle qui invite à parcourir l’histoire de cette femme, mais plus encore, l’Histoire de la France du 20e siècle.Auteur : Sophie JolisMise en scène : Hélène Darche et Marie SimonCréation lumières : Luc KhiariCostumes : Marion de MataucoProduction : Compagnie Croc-en-JambeDistribution : Sophie Garmilla, Sophie Jolis, Julia Salaün, Antoine de Giuli, Guillaume Nocture et Jonathan Goyvaertz (piano)Durée : 1h15

Tarif : 12.00 – 32.90 euros.

Début : 2024-02-27 à 21:00

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75