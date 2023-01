Mademoiselle Claudel Nogent-l’Artaud Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud Catégories d’Évènement: Aisne

Nogent-l'Artaud

Mademoiselle Claudel Nogent-l’Artaud, 20 janvier 2023, Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud. Mademoiselle Claudel 3 Impasse de Kerouartz Nogent-l’Artaud Aisne

2023-01-20 – 2023-01-20 Nogent-l’Artaud

Aisne Nogent-l’Artaud 8.5 C’est une pièce de théâtre mise en scène par Nicolas Jobert, relatant un épisode de la vie de Camille Claudel.

Cette création s’adresse à tous les publics. En lien avec les collèges et les lycées,

l’équipe de La Mascara propose des actions complémentaires, par exemple :

– Rencontres avec les élèves en amont ou après les représentations.

– Ateliers de pratiques théâtrales ou chorégraphiques autour de la sculpture. mascara@la-mascara.fr +33 3 23 70 07 68 Nogent-l’Artaud

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

