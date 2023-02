MADEMOISELLE CHANEL EN HIVER THEATRE DE PASSY, 8 février 2023, PARIS.

MADEMOISELLE CHANEL EN HIVER THEATRE DE PASSY. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-04-02 16:00. Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

THEATRE DE PASSY (L-D-21-611) PRESENTE : ce spectacle. Hiver 1946. La liaison durant la guerre de Gabrielle Chanel avec Hans-Gunther von Dincklage, un officier allemand, menace de lui attirer de graves ennuis, à la Libération : son ami Winston Churchill la fait discrètement exfiltrer en Suisse. Mademoiselle s’ennuie, au Beau-Rivage, un palace de Lausanne. Elle commence à dicter ses mémoires à son ami Paul Morand, futur académicien français, lui aussi exilé sur les bords du Léman. Féroces, drôles, cruels, les échanges entre ces deux personnalités flamboyantes que sont Gabrielle et Paul s’nterrompent net quand apparaît Dincklage. L’histoire d’amour, autrefois sincère, entre un monstre d’ambition et un maudit, qui a perdu tout à la fois son honneur et la guerre, survivra-t-elle à l’exil ? C’est l’une des questions que pose « MADEMOISELLE CHANEL, EN HIVER », qui éclaire avec humour mais réalisme les heures redoutables de l’occupation puis de l’exil. MADEMOISELLE CHANEL EN HIVER EUR30.8 30.8 euros

THEATRE DE PASSY PARIS 95 rue de Passy 75016

