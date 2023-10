Madeleine & Salomon musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant 25 € / 20 € (réduits et Amis du mahJ) / 10 € (moins de 30 ans) Madeleine & Salomon, rend hommage à la pop orientale militante des années 1960-1970, avec des pépites de la chanson arabe, israélienne, grecque, pour la plupart inconnues en Occident. Clotilde Rullaud, chant, flûte Alexandre Saada, piano Dans le cadre du festival Jazz’n’Klezmer À l’occasion de la parution de l’album Eastern Spring (Tzig’Art, 2022) Les titres interprétés en anglais par la voix jazz orientale de Clotilde Rullaud (Madeleine) mêlée aux compositions du pianiste Alexandre Saada (Salomon) effacent les frontières et font souffler un vent de liberté de Beyrouth à Tel-Aviv, et jusqu’à Téhéran. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/madeleine-salomon-30775 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://jazznklezmer.fr/billetterie/

