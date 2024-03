Madeleine & Salomon Le Moulin à Jazz Vitrolles, vendredi 15 mars 2024.

Madeleine & Salomon ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h00 Le Moulin à Jazz De 8,37 à 12,41€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Après « A Woman’s Journey », un premier album consacré aux grandes figures féminines engagées de la chanson américaine, Madeleine & Salomon, alias Clotilde Rullaud et Alexandre Saada, reviennent avec « Eastern Spring ». Un hommage, salué unanimement par la presse, à la pop orientale et militante des années 1960/1970 rajeuni par le prisme délicat et minimaliste de leur musique inventive et contemporaine. En anglais et parfois en français, le duo fait écho aux espoirs et aux contestations d’une jeunesse assoiffée de changements en Occident, comme en Orient. Des chansons engagées, rêveuses ou romantiques, toutes porteuses de questionnements sociaux ou spirituels qui résonnent encore aujourd’hui à travers le monde… Un hymne à la liberté !

CLOTILDE RULLAUD : voix

ALEXANDRE SAADA : piano

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur