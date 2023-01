MADELEINE PROJECT : DE LA CAVE AU MUSÉE Rives-en-Seine, 1 février 2023, Rives-en-Seine .

MADELEINE PROJECT : DE LA CAVE AU MUSÉE

Avenue Winston Churchill MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime MuséoSeine Avenue Winston Churchill

2023-02-01 13:00:00 13:00:00 – 2023-04-30 18:30:00 18:30:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Aboutissement d’un tweet-documentaire mené entre 2015 et 2017, l’exposition dresse le portrait d’une femme anonyme du XXe siècle, Madeleine, à partir d’objets retrouvés dans la cave de son appartement par Clara Beaudoux, journaliste et créatrice documentaire.

« En 2015, j’ai loué un appartement à Paris et à ma grande surprise la cave était pleine des affaires de la précédente occupante qui était décédée un an auparavant. Elle n’avait pas de descendant et personne ne voulait récupérer ses affaires. Je me suis rendu compte que ces objets racontaient la vie de Madeleine mais également une part de notre mémoire collective, puisque Madeleine avait traversé le XXe siècle » confie Clara Beaudoux.

Les objets présentés dans l’exposition témoignent du siècle passé et montrent l’évolution du statut de la femme, des méthodes d’enseignement, des loisirs ou encore de l’usage de la photographie amateur. Une exposition où petites et grandes histoires se mêlent en somme !

« Chacun peut retrouver dans les objets de Madeleine un morceau de sa propre histoire et ces objets créent un dialogue entre générations (combien reconnaissent l’écriture de leurs grand-mères ou les objets de leurs propres familles). En plus du souvenir de Madeleine, ils portent en eux des évolutions historiques de société, et on peut comparer la vie de cette femme du XXe siècle à nos vies de femmes d’aujourd’hui. Enfin cette exposition met à l’honneur les anonymes, et montre comme des vies quotidiennes somme toutes banales racontent aussi l’Histoire » ajoute l’initiatrice de l’exposition.

Madeleine project : de la cave au musée a été créée par Clara Beaudoux avec le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit Caux, en coproduction avec Lumento.

Aboutissement d’un tweet-documentaire mené entre 2015 et 2017, l’exposition dresse le portrait d’une femme anonyme du XXe siècle, Madeleine, à partir d’objets retrouvés dans la cave de son appartement par Clara Beaudoux, journaliste et créatrice documentaire.

« En 2015, j’ai loué un appartement à Paris et à ma grande surprise la cave était pleine des affaires de la précédente occupante qui était décédée un an auparavant. Elle n’avait pas de descendant et personne ne voulait récupérer ses affaires. Je me suis rendu compte que ces objets racontaient la vie de Madeleine mais également une part de notre mémoire collective, puisque Madeleine avait traversé le XXe siècle » confie Clara Beaudoux.

Les objets présentés dans l’exposition témoignent du siècle passé et montrent l’évolution du statut de la femme, des méthodes d’enseignement, des loisirs ou encore de l’usage de la photographie amateur. Une exposition où petites et grandes histoires se mêlent en somme !

« Chacun peut retrouver dans les objets de Madeleine un morceau de sa propre histoire et ces objets créent un dialogue entre générations (combien reconnaissent l’écriture de leurs grand-mères ou les objets de leurs propres familles). En plus du souvenir de Madeleine, ils portent en eux des évolutions historiques de société, et on peut comparer la vie de cette femme du XXe siècle à nos vies de femmes d’aujourd’hui. Enfin cette exposition met à l’honneur les anonymes, et montre comme des vies quotidiennes somme toutes banales racontent aussi l’Histoire » ajoute l’initiatrice de l’exposition.

Madeleine project : de la cave au musée a été créée par Clara Beaudoux avec le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit Caux, en coproduction avec Lumento.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13

MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2023-01-13 par